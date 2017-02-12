Ирина Старых: "О медали я не думала"

Россиянка Ирина Старых, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что не думала о медали. По ее словам, отыграть отставание было очень тяжело, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- По ходу гонки закрадывалась мысль, что сегодня можете быть в тройке?

- О медали я не думала. При этом после каждого рубежа я, конечно, понимала, что приближаюсь к лидерам. Но Дальмайер не та соперница, у которой можно было бы отыграть 30 секунд (улыбается).

- Отработать четыре рубежа на ноль – это серьезно.

- На первой стойке я еле-еле сделала последний выстрел. Почему-то закралась мысль, что я обязательно должна попасть. Уже ноги начали трястись, так долго обрабатывала. Но все-таки попала!