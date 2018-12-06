Ирина Старых ненавидит себя за промах в индивидуальной гонке

Биатлонистка сборной России Ирина Старых прокомментировала результаты этапа Кубка мира в Поклюке в индивидуальной женской гонке на дистанции 15 километров. 31-летняя российская спортсменка стала 12-й по результатам состязания.

– Недовольна результатами гонки, – заявила Старых в эфире канала "Матч ТВ". – Не знаю, если честно, что случилось. На стойке я чувствоввала, что у меня потряхивает ноги. Было тяжело ехать, наверное, повлияла высота. Старалась разложить силы по всей дистанции, кажется, что все получалось, но неточная стрельба повлияла на результат, ненавижу себя за это.

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