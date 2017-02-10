Ирина Старых: "Некоторые болельщики освистывали меня"

Россиянка Ирина Старых, ставшая 24-й в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, заявила, что столкнулась с негативной реакцией болельщиков после гонки, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Понимала, что ходом мне в любом случае будет тяжеловато, – призналась Старых. – В первую очередь настраивалась на качественную работу на рубеже. Получилось не все, но не скажу, что очень расстроена.

– Были опасения, что в связи с политической ситуацией вас могут не включить в состав на этот чемпионат мира?

– Старалась об этом не думать. Решение было за тренерами, и от меня тут ничего не зависело. Но не скажу, будто сильно переживала по этому поводу. За эти три года я многое пережила. Вернулась с новыми силами и целями. Была готова ко всему. После эстафеты на чемпионате Европы тренеры сказали, что мы со Светланой Слепцовой переезжаем в Риднау.

– Вы вернулись в команду после дисквалификации. Не опасаетесь, что кто-то из соперников будет высказываться в ваш адрес в том же ключе, что и по отношению к Александру Логинову?

– Со стороны спортсменов я ничего такого здесь не слышу, но на трассе в мой адрес были неприятные звуки. Болельщики что-то кричали. Вроде бы немецкие. Это было неприятно. Но такое произошло только на одном участке, в основном же вдоль трассы стояли наши болельщики, и они меня поддерживали.