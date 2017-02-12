14:34 | БИАТЛОН

Ирина Старых: "Когда меня обошла Кайса, я встала за ней – и стала терпеть"

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Сегодня. Хохфильцен. Ирина СТАРЫХ.Ирина Старых: "Дальмайер не та соперница, у которой можно отыграть 30 секунд"

Россиянка Ирина Старых, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что на последнем круге бежала изо всех сил, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Расскажите о последнем круге? Неужели вы четко контролировали ситуацию, когда рядом с вами бежали Мякяряйнен, Дорен-Абер и Бреза?

- На самом деле, других мыслей, кроме как бежать, не оглядываясь, у меня не было. Когда меня обошла Кайса, я встала за ней – и стала терпеть. Понимала, что нужно хотя бы попытаться. На последний подъем мы выходили уже все вместе. Там не до тактики. Хотя  я видела, что соперницы не убегают от меня. А на спуске и вовсе выяснилось, что у Мякяряйнен лыжи катят куда хуже, чем у меня. Благодаря этому я и получила преимущество. И мне ничего не оставалось, кроме как нестись вперед изо всех сил.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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CELBA

Спартак_69_ Плюсую

16:53

Спартак_69_

Два дибила это сила!

15:56

внеигры

Дорогая - терпение это твоя проблема, надо было готовиться или другим место уступить.

15:18

намкрыш

"КОГДА МЕНЯ ОБОШЛА КАЙСА, Я ...вспомнила, есть ЭПО в пороховницах"

14:47

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