Ирина Старых: "Когда меня обошла Кайса, я встала за ней – и стала терпеть"

Россиянка Ирина Старых, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что на последнем круге бежала изо всех сил, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Расскажите о последнем круге? Неужели вы четко контролировали ситуацию, когда рядом с вами бежали Мякяряйнен, Дорен-Абер и Бреза?

- На самом деле, других мыслей, кроме как бежать, не оглядываясь, у меня не было. Когда меня обошла Кайса, я встала за ней – и стала терпеть. Понимала, что нужно хотя бы попытаться. На последний подъем мы выходили уже все вместе. Там не до тактики. Хотя я видела, что соперницы не убегают от меня. А на спуске и вовсе выяснилось, что у Мякяряйнен лыжи катят куда хуже, чем у меня. Благодаря этому я и получила преимущество. И мне ничего не оставалось, кроме как нестись вперед изо всех сил.