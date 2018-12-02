Ирина Старых: "Хотела ускоряться, ноги не позволяли"

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. С огневого рубежа россиянка ушла третьей, передала эстафету пятой.

- Настраиваться не впервой, особой трудности не было, - сказала Старых во флеш-интервью. - Старалась сконцентрироваться на эстафете.

- На третьем круге было тяжело. Неправильно разложили силы?

- Возможно, неправильно силы разложила, может, меня не хватило. Не знаю, с чем связано. Наверное, больше не хватило по мышцам. Хотела ускоряться, ноги не позволяли. Высота для меня большая, я здесь первый раз, пока не знаю, как тут раскладывать силы.