Ирина Старых: "Готова к любому этапу эстафеты"

Россиянка Ирина Старых, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что по ходу дистанции слышала только слова поддержки, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Сегодня вам по трассе не кричали ничего плохого?

– Нет, слышала только слова поддержки.

– Впереди индивидуальная гонка. С учетом вашей стрельбы – коронная дисциплина?

– Я ко всем видам программы отношусь ровно.

– Очевидно, что вы побежите эстафету. Какой этап хотели бы бежать?

– Это непринципиально. По-моему, я в своей карьере бежала все, кроме последнего. Но сейчас готова к любому.

– Можно сказать, что этим четвертым местом вы уже превзошли ожидания от своего выступления на этом чемпионате мира?

– Я не рассчитывала на такой поворот событий. Быть в десятке на чемпионате мира – это очень хорошо. А уж четвертое место! И совсем оно для меня сегодня не обидное. Я очень рада и даже счастлива.