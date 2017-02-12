Ирина Старых: "Готова к любому этапу эстафеты"

Россиянка Ирина Старых, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что по ходу дистанции слышала только слова поддержки, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Сегодня вам по трассе не кричали ничего плохого?
– Нет, слышала только слова поддержки.
– Впереди индивидуальная гонка. С учетом вашей стрельбы – коронная дисциплина?
– Я ко всем видам программы отношусь ровно.
– Очевидно, что вы побежите эстафету. Какой этап хотели бы бежать?
– Это непринципиально. По-моему, я в своей карьере бежала все, кроме последнего. Но сейчас готова к любому.
– Можно сказать, что этим четвертым местом вы уже превзошли ожидания от своего выступления на этом чемпионате мира?
– Я не рассчитывала на такой поворот событий. Быть в десятке на чемпионате мира – это очень хорошо. А уж четвертое место! И совсем оно для меня сегодня не обидное. Я очень рада и даже счастлива.
AWW_ru
Урфин_Я - Однозначно это. Дополню для неверующих. 4-е место сейчас (43 очка) плюс 24-е в спринте (17 очков) = 60. А практика последних ЧМ говорит, что и 40 хватает. ЗЫ. Вообще-то, ещё и ИГ будет.
16:55
adamantane'
Что радует, у неё нервы железные. Волнение ниже, чем у многих других. Это может очень пригодиться на 4ом этапе эстафеты, где при неустойчивой психике легко дрогнуть на стойке.
16:07
Урфин_Я
Revelator78, да будет она в масс-старте, её сегодняшнее 4-ое место это ГАРАНТИРУЕТ ей!
15:25
Revelator78
Жаль в Масс старте Ирины Старых не будет. Так были бы какие то шансы на медаль. Ну надеемся на Индивидуальную гонку. Да и в эстафете, вроде шансы есть. Если конечно состав будет примерно таким: Слепцова-Акимова-Услугина-Старых.
15:23