Ирина Старых: "Было не очень хорошее самочувствие перед масс-стартом"

Российская биатлонистка Ирина Старых, которая заняла 15-е место в масс-старте на чемпионате мира, сообщила, что перед гонкой чувствовала себя не очень хорошо, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 29-летняя спортсменка подчеркнула, что общая усталость негативно сказалась на стрельбе.

- Считаю, что чемпионат мира сложился для меня удачно, - сказала Старых. - Ведь в начале сезона я могла только мечтать попасть сюда. В итоге я в Хохфильцене, была четвертой в преследовании, сегодня - 15-я. При этом выступлением в масс-старте я недовольна. Самочувствие было не очень хорошее, наверное, я подустала. И это сказалось на стрельбе.

- Кто из тренеров какой вклад сделал в вашу подготовку?

- Я готовилась в Увате с личным тренером Сергеем Старых. А 27 декабря, когда получила возможность выступать, присоединилась к команде Тюмени, которую возглавляет Леонид Гурьев. А когда попала в сборную на Кубок Европы, готовилась уже под руководством Валерия Медведцева. За этот месяц совместной работы этот человек очень понравился мне как тренер. У него интересное отношение к спортсмену, да и вообще к спорту в целом. Думаю, я с удовольствием продолжила бы готовиться у него и дальше.