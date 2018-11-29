Ирина Кручинкина: "Я не верю, но это случилось. У меня нет слов"

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина, занявшая второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Идре, отметила, что очень довольна своим выступлением. Кручинкина ранее выступала за Россию.

- Я не верю, но это случилось. У меня нет слов, гонка прошла как во сне. И завершение этого сна отличное, - написала Кручинкина в Инстаграме. - Спасибо всем за веру и поддержку. Теперь и я поверила в себя, что все реально и нет невозможного, главное – работать и не опускать рук. Я запомню это надолго, это был первый и очень волнительный старт для меня, впервые на таком уровне, где эмоций куча.