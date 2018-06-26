Ирина Кривко: "После ухода Домрачевой сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона"

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко расстроена решением четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой завершить карьеру. По ее мнению, новый сезон будет не очень радужным.

"Для всей команды это очень печальная новость, потому что для нас Дарья была поддержкой и опорой. Теперь придется справляться без нее, что очень огорчает. Возможно, этот сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона, так как мы лишились сразу двух сильнейших спортсменок – ушли Надежда Скардино и Домрачева", - сказала Кривко в эфире телеканала ОНТ.