Индивидуальные гонки на этапе в Арбере перенесены на 14 января, эстафеты - отменены

Международный союз биатлонистов принял решение перенести женскую и мужскую индивидуальные гонки на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сообщает пресс-служба организации. Старты не состоятся сегодня из-за плохой погоды. Мужская гонка начнется 14 января в 12.00 по московскому времени, женская - в 15.30.

Смешанная одиночная эстафета и смешанная эстафета, которые должны были состояться завтра, отменены. Эти гонки будут перенесены на какой-то из других этапов или исключены из календаря соревнований.