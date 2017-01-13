16:22 | БИАТЛОН

Индивидуальные гонки на этапе в Арбере перенесены на 14 января, эстафеты - отменены

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Международный союз биатлонистов принял решение перенести женскую и мужскую индивидуальные гонки на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сообщает пресс-служба организации. Старты не состоятся сегодня из-за плохой погоды. Мужская гонка начнется 14 января в 12.00 по московскому времени, женская - в 15.30.

Смешанная одиночная эстафета и смешанная эстафета, которые должны были состояться завтра, отменены. Эти гонки будут перенесены на какой-то из других этапов или исключены из календаря соревнований.

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Материалы REN-TV

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