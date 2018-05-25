Имена тренеров сборной России назовут 26 мая

Состав тренерского штаба сборной России будет официально объявлен 26 мая. Об этом сообщил глава мадиаслужбы СБР Константин Бойцов.

– Имена тренеров официально будут объявлены в субботу, 26 мая, – рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Бойцов. – Списки еще обсуждаются, на заседании правления СБР прозвучало несколько фамилий. Предполагается, что новый тренерский штаб получит карт-бланш на четыре года и сумеет спокойно проработать весь олимпийский цикл.

Ранее главным тренером сборной России стал Анатолий Хованцев. Также в СМИ появилась информация о назначении Валерия Польховского специалистом женской комнанды, однако позже глава СБР Владимир Драчев заявил, что кандидатура 64-летнего тренера еще не утверждена.

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