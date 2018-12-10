Ильченко заняла третье место в спринте на Кубке Альп

Российская биатлонистка Кристина Ильченко заняла третье место в спринтерской гонке на Кубке Альп в Обертиллиахе. Первой стала канадка Эмма Лундер. Второе место заняла украинка Дарья Блашко.

Напомним, Ильченко пропустила первые два этапа Кубка мира из-за перехода из-за смены спортивного гражданства.

В 2015 году Ильченко приняла решение перейти в национальную команду Белоруссии, а перед нынешним сезоном решила вновь выступать за сборную России.

Обертиллах (Австрия)

Кубок Альп

Спринт

Женщины

1. Эмма Лундер (Канада) – 21.13,0 (0+0)

2. Дарья Блашко (Украина) – 13,0 (0+0)

3. Кристина Ильченко (Россия) – 28,2 (0+1)

4. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 58,9 (0+2)

5. Анна Мака (Польша) – 1.02,9 (0+0)

6. Стефани Шерер (Германия) – 1.03,8 (0+0)