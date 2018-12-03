20:53 | Биатлон

Ильченко останется в сборной России ждать решения по смене спортивного гражданства

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Российская биатлонистка Кристина Ильченко останется в расположении национальной команды до решения IBU о сменее ее спортивного гражданства. В 2015 году Ильченко приняла решение перейти в национальную команду Белоруссии, а перед нынешним сезоном решила вновь выступать за сборную России.

В субботу спортсменка сообщила, что не сможет выступить за сборную России на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке (2-9 декабря), так как пока не получила соответствующих документов с разрешением. 

 - Ильченко в команде и будет с ней, - цитирует "РИА Новости" руководителя медиаслужбы СБР Константина Бойцова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20181203/1146881498.html

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