Игроки "Баварии" сняли шляпу перед Дальмайер

"Бавария" в своем твиттере поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с отличным выступлением на чемпионате мира в Холменколлене. Уроженка Гармиш-Партенкирхена завоевала шесть медалей, пять из которых стали золотыми.
"Снимаем шляпу. Что за прекрасное выступление Лауры Дальмайер! Шесть медалей, пять из них золотых!" – говорится в сообщении.
Wir ziehen den Hut. 🎩 Was für ein Leistung, Laura #Dahlmeier. 6 Medaillen, 5 davon in Gold! 🥇 #Biathlon #Hochfilzen2017 pic.twitter.com/iFvjUjYyC3– FC Bayern München (@FCBayern) 19 февраля 2017 г.