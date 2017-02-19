Игроки "Баварии" сняли шляпу перед Дальмайер

"Бавария" в своем твиттере поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с отличным выступлением на чемпионате мира в Холменколлене. Уроженка Гармиш-Партенкирхена завоевала шесть медалей, пять из которых стали золотыми.

"Снимаем шляпу. Что за прекрасное выступление Лауры Дальмайер! Шесть медалей, пять из них золотых!" – говорится в сообщении.