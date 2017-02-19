16:31 | БИАТЛОН

Игроки "Баварии" сняли шляпу перед Дальмайер

0
0
0
0

"Бавария" в своем твиттере поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с отличным выступлением на чемпионате мира в Холменколлене. Уроженка Гармиш-Партенкирхена завоевала шесть медалей, пять из которых стали золотыми.

"Снимаем шляпу. Что за прекрасное выступление Лауры Дальмайер! Шесть медалей, пять из них золотых!" – говорится в сообщении.

 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ