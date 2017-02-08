19:55 8 февраля | БИАТЛОН

IBU значительно повысит штрафы за нарушение антидопинговых правил перед сезоном-2017/18

0
0
0

На экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшемся в среду в австрийском Фиербрюнне, было принято решение создать рабочую группу по увеличению штрафов и сокращению сезонных квот за нарушение антидопинговых правил.

В пресс-релизе IBU говорится:

"По предложению спортсменов об ужесточении санкций для национальных федераций конгресс поручил исполкому IBU создать рабочую группу, которая разработает поправки в дисциплинарные правила с существенным увеличением штрафов для национальных федераций и сокращением сезонных квот за нарушение антидопинговых правил. Они вступят в силу перед сезоном-2017/18. Правила будут утверждены на следующем конгрессе".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ