IBU закрыл 22 дела и продолжит расследование в отношении семи российских биатлонистов

22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.
Вдобвок все российские спортсмены, выступающие в Кубках мира и IBU, автоматически попадают в группы тестирования. Об этом сообщил на пресс-конференции в Антерсельве президент IBU Андерс Бессеберг, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
В субботу состоялось внеочередное заседание исполкома IBU по поводу второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте. После нее прошла встреча членов исполкома со спортсменами.
Напомним, после публикации второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря прошлого года, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривала экспертная комиссия IBU.
lehanz
Стоило Трампу стать президентом, как все сразу изменилось :)
14:09 22 января
Сергей Барнаулец
Хорошо бы проверить фуркада. Как и фелпса.
05:56 22 января
superbul76
реально одна из самых адекватных федераций))) пошкарябанные пробирки- Это смех!!!
02:20 22 января
blue-white!
Почему-то не удивлен. По сравнению с Норвежскими астматиками и пендоскими кокаинщиками, наши просто невинные дети...
00:49 22 января
Костариканец
Зато ИААФ отсутствие доказух до лампады. Шубенков, Исинбаева и проч. никогда не были запятнаны в допинге, ну, и пофигу, на ОИ не пустим.
00:22 22 января
Костариканец
hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU" 22:43 21 ЯНВАРЯ ========== Русский язык не ваш основной? Гугл-переводчик не указал прошедшее время? ((
00:20 22 января
Teremkanetuti
Грамотное и взвешенное решение. Дополнительное тестирование? Без проблем) Меньше будет возможностей для манипуляций всяким неадекватным Макларенам-Родченковым в будущем. Очередное подтверждение что бредни этих псевдоборцов с допингом, всего лишь бредни!
00:02 22 января
кубань чемпион
Союз Аполлонович Вот тебе и Мухларен!! И шо теперь? Надо бы извиниться 23:15 ___________________________________ Извинения не принимаются, только полная капитуляция с выплатой котрибуции.
23:29 21 января
Союз Аполлонович
Вот тебе и Мухларен!! И шо теперь? Надо бы извиниться
23:15 21 января
кубань чемпион
Новоуепинни hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU" 22:43 __________________________ Кастрюлеголовый не выдавай желаемое за действительное)) Сколько не повторяй сало, все равно не в пасти не появится. Вопрос остался по 7 спортсменам. Читай прес релиз. А не гадь, где не поподя не в неньки однако.
22:49 21 января
RW.irk
2 отстранены, 7 расследуются, 22 - расследование приостановлено, в виду отсутствия доказательств. ------------------ Инфай в мозге Вульфа соусем не воспринимается.
22:48 21 января
Новоуепинни
hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU"
22:43 21 января
hyperion
Первоначально расследовалось 29. Сейчас число сократилось до 7 ввиду отсутствия доказательств.
22:38 21 января
shpasic
в начале статьи написано, что расследуются семь случаев, а в конце, что 29. не очень понятно.
22:30 21 января