IBU закрыл 22 дела и продолжит расследование в отношении семи российских биатлонистов

22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.

Вдобвок все российские спортсмены, выступающие в Кубках мира и IBU, автоматически попадают в группы тестирования. Об этом сообщил на пресс-конференции в Антерсельве президент IBU Андерс Бессеберг, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

В субботу состоялось внеочередное заседание исполкома IBU по поводу второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте. После нее прошла встреча членов исполкома со спортсменами.

Напомним, после публикации второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря прошлого года, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривала экспертная комиссия IBU.