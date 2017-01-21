22:26 21 января | БИАТЛОН

IBU закрыл 22 дела и продолжит расследование в отношении семи российских биатлонистов

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22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.

 
Что решит IBU по российскому биатлону?IBU закрыл дела 22 россиян, 7 остаются под подозрением

Вдобвок все российские спортсмены, выступающие в Кубках мира и IBU, автоматически попадают в группы тестирования. Об этом сообщил на пресс-конференции в Антерсельве президент IBU Андерс Бессеберг, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

В субботу состоялось внеочередное заседание исполкома IBU по поводу второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте. После нее прошла встреча членов исполкома со спортсменами.

Напомним, после публикации второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря прошлого года, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривала экспертная комиссия IBU.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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lehanz

Стоило Трампу стать президентом, как все сразу изменилось :)

14:09 22 января

Сергей Барнаулец

Хорошо бы проверить фуркада. Как и фелпса.

05:56 22 января

superbul76

реально одна из самых адекватных федераций))) пошкарябанные пробирки- Это смех!!!

02:20 22 января

blue-white!

Почему-то не удивлен. По сравнению с Норвежскими астматиками и пендоскими кокаинщиками, наши просто невинные дети...

00:49 22 января

Костариканец

Зато ИААФ отсутствие доказух до лампады. Шубенков, Исинбаева и проч. никогда не были запятнаны в допинге, ну, и пофигу, на ОИ не пустим.

00:22 22 января

Костариканец

hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU" 22:43 21 ЯНВАРЯ ========== Русский язык не ваш основной? Гугл-переводчик не указал прошедшее время? ((

00:20 22 января

Teremkanetuti

Грамотное и взвешенное решение. Дополнительное тестирование? Без проблем) Меньше будет возможностей для манипуляций всяким неадекватным Макларенам-Родченковым в будущем. Очередное подтверждение что бредни этих псевдоборцов с допингом, всего лишь бредни!

00:02 22 января

кубань чемпион

Союз Аполлонович Вот тебе и Мухларен!! И шо теперь? Надо бы извиниться 23:15 ___________________________________ Извинения не принимаются, только полная капитуляция с выплатой котрибуции.

23:29 21 января

Союз Аполлонович

Вот тебе и Мухларен!! И шо теперь? Надо бы извиниться

23:15 21 января

кубань чемпион

Новоуепинни hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU" 22:43 __________________________ Кастрюлеголовый не выдавай желаемое за действительное)) Сколько не повторяй сало, все равно не в пасти не появится. Вопрос остался по 7 спортсменам. Читай прес релиз. А не гадь, где не поподя не в неньки однако.

22:49 21 января

RW.irk

2 отстранены, 7 расследуются, 22 - расследование приостановлено, в виду отсутствия доказательств. ------------------ Инфай в мозге Вульфа соусем не воспринимается.

22:48 21 января

Новоуепинни

hyperion, c восприятием поступаемой в мозг инфой все нормально? "Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривает экспертная комиссия IBU"

22:43 21 января

hyperion

Первоначально расследовалось 29. Сейчас число сократилось до 7 ввиду отсутствия доказательств.

22:38 21 января

shpasic

в начале статьи написано, что расследуются семь случаев, а в конце, что 29. не очень понятно.

22:30 21 января

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