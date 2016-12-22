IBU временно отстранил двух российских биатлонистов

Два российских биатлониста временно отстранены от участия во всех международных соревнованиях. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания исполкома организации, прошедшего сегодня в Мюнхене. Их имена не разглашаются, но отмечается, что ранее в их отношении были открыты дела со стороны МОК.

IBU также возбудил дисциплинарное расследование против этих атлетов, на время которого они не смогут выступать. В пресс-релизе отмечается, что из 31 одного российского биатлониста, упомянутого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, один выступал только на национальном уровне, а другой уже отбывает наказание.

В отношении остальных 29 спортсменов и Союза биатлонистов России начато расследование по эпизодам, не связанным с Олимпиадой-2014. В число этих 29 входит и двое отстраненных биатлонистов. Но против спортсменов, дела которых не связаны с Играми в Сочи, никаких санкций пока применено не будет.

Судный день российского биатлона. Live!