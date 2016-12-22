20:47 22 декабря | БИАТЛОН

IBU временно отстранил двух российских биатлонистов

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Два российских биатлониста временно отстранены от участия во всех международных соревнованиях. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания исполкома организации, прошедшего сегодня в Мюнхене. Их имена не разглашаются, но отмечается, что ранее в их отношении были открыты дела со стороны МОК.

IBU также возбудил дисциплинарное расследование против этих атлетов, на время которого они не смогут выступать. В пресс-релизе отмечается, что из 31 одного российского биатлониста, упомянутого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, один выступал только на национальном уровне, а другой уже отбывает наказание.

В отношении остальных 29 спортсменов и Союза биатлонистов России начато расследование по эпизодам, не связанным с Олимпиадой-2014. В число этих 29 входит и двое отстраненных биатлонистов. Но против спортсменов, дела которых не связаны с Играми в Сочи, никаких санкций пока применено не будет.

Судный день российского биатлона. Live!

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КОММЕНТАРИИ (6)
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gritz

Глазырина и Шумилова - у них по докладу четкие подозрения на допинг (у первой) и подмену (у второй)

22:02 22 декабря

PallMall

Просто отдали свои соревнования, а над командой будет по-прежнему висеть дамоклов меч.

21:31 22 декабря

shpasic

стало 31, потому что один уже был дисквалифицирован, а другой никогда не участвовал в международных соревнованиях.

21:23 22 декабря

Andersen32

Было 31, стало 29 не чего не понимаю. Один из двух скорее всего Малышко, уж очень резво он бегает. А фуркадика не пробывали проверять на допинг или он тоже инвалид-астматик?

21:21 22 декабря

zenkoly777

кто???

21:21 22 декабря

Пух

Карманная макларенка чутко выполнила "черный" заказ

21:04 22 декабря

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