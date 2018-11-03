IBU в середине ноября обсудит восстановление СБР в правах

Член правления СБР по международным отношениям Виктор Майгуров отметил, что IBU проведет встречу по вопросу восстановления СБР в середине ноября в Москве. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов.

– Через две недели руководство IBU прилетит в Москву с целью построить дорожную карту по дальнейшему взаимодействию между СБР и IBU, в том числе по поводу восстановления полноправного членства СБР. Будет рабочая встреча, – цитирует ТАСС Майгурова. – Вопрос присуждения СБР членства в IBU находится полностью в компетенции членов конгресса. По итогам мы получим соответствующие протоколы.