14:34 | БИАТЛОН

IBU утвердил 17-е место в эстафете в 1993 году худшим результатом женской сборной России

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Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что худшим результатом женской сборной России в эстафетах является 17-е место, которое команда заняла в 1993 году в австрийском Бад-Гаштайне. Эта информация официально была утверждена после проверки компанией SIWIDATA, которая занимается сбором статистики соревнований IBU.

Ранее считалось, что худшим результатом было 11-е место на прошлом чемпионате мира в Холменколлене. Однако IBU провел проверку, поскольку не имел всех статистических данных этапов Кубка мира начала 1990-х годов. Проверка показала, что в гонке 1993 года одна из россиянок стреляла по чужим мишеням, за что команде дали штрафные минуты, и она заняла 17-е место.

Напомним, что женская эстафета на проходящем в Хохфильцене чемпионате мира состоится 17 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4028538

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zizitop

Нас плавно подводят, к очередному рекорду...

15:19

ДОЗВОН ГУБЕР

На основе вышенаклаватюченой статьи с ОСОБЫМ НЕТЕРПЕНИЕМ ждётся 17.02.....

14:56

Andre_Saratov

Вовремя.

14:43

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