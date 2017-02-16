IBU утвердил 17-е место в эстафете в 1993 году худшим результатом женской сборной России

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что худшим результатом женской сборной России в эстафетах является 17-е место, которое команда заняла в 1993 году в австрийском Бад-Гаштайне. Эта информация официально была утверждена после проверки компанией SIWIDATA, которая занимается сбором статистики соревнований IBU.

Ранее считалось, что худшим результатом было 11-е место на прошлом чемпионате мира в Холменколлене. Однако IBU провел проверку, поскольку не имел всех статистических данных этапов Кубка мира начала 1990-х годов. Проверка показала, что в гонке 1993 года одна из россиянок стреляла по чужим мишеням, за что команде дали штрафные минуты, и она заняла 17-е место.

Напомним, что женская эстафета на проходящем в Хохфильцене чемпионате мира состоится 17 февраля.