19:38 | БИАТЛОН

IBU проведет заседание по российским биатлонистам 22 декабря

0
0
0
1

Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что заседание экспертной антидопинговой комиссии по скандалу с российскими спортсменами состоится 22 декабря. Также он отказался комментировать информацию о возможном переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, подозреваемых в употреблении допинга.

– Грозят ли санкции этапу Кубка мира в Тюмени?

– На данный момент у нас нет ответа. Мы не хотим отменять этап. В четверг дадим полный ответ, - сказал Бессеберг в эфире "Матч ТВ".

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex1966

Сейчас прочитал полностью второй доклад, уже опубликован в интернете с переводом на русский, бред полный ! Особенно круто сказано про участие ФСБ, я даже прослезился от смеха "непрофессионализму наших спецслужб". Куда смотрят наши функционеры, почему не чего не делают ?

22:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ