IBU проведет заседание по российским биатлонистам 22 декабря

Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что заседание экспертной антидопинговой комиссии по скандалу с российскими спортсменами состоится 22 декабря. Также он отказался комментировать информацию о возможном переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, подозреваемых в употреблении допинга.

– Грозят ли санкции этапу Кубка мира в Тюмени?

– На данный момент у нас нет ответа. Мы не хотим отменять этап. В четверг дадим полный ответ, - сказал Бессеберг в эфире "Матч ТВ".