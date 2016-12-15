IBU проведет заседание по российским биатлонистам 22 декабря

Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что заседание экспертной антидопинговой комиссии по скандалу с российскими спортсменами состоится 22 декабря. Также он отказался комментировать информацию о возможном переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, подозреваемых в употреблении допинга.
– Грозят ли санкции этапу Кубка мира в Тюмени?
– На данный момент у нас нет ответа. Мы не хотим отменять этап. В четверг дадим полный ответ, - сказал Бессеберг в эфире "Матч ТВ".
alex1966
Сейчас прочитал полностью второй доклад, уже опубликован в интернете с переводом на русский, бред полный ! Особенно круто сказано про участие ФСБ, я даже прослезился от смеха "непрофессионализму наших спецслужб". Куда смотрят наши функционеры, почему не чего не делают ?
22:09