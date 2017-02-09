IBU призвал болельщиков ко взаимному уважению

Международный союз биатлонистов (IBU) призвал болельщиков уважительно относиться друг к другу. Соответствующее заявление появилось в "Твиттере" организации. Сегодня в рамках первой гонки на чемпионате мира в Хохфильцене произошел ряд инцидентов с участием француза Мартена Фуркада и россиян Александра Логинова и Антона Шипулина. После гонки во время церемонии награждения Шипулин и Логинов не стали жать руки Фуркаду.
"Мы хотим напомнить вам и еще раз призвать уважительно относиться друг к другу, делая комментарии в медиа-каналах IBU. Нет ничего неправильного в том, чтобы не соглашаться с какими-то вещами или ставить под сомнение, но мы не можем разрешить или толерантно относиться к оскорблениям и нелицеприятным комментариям, которые не должны становиться нормой. В противном случае мы не сможем считаться обществом болельщиков, построенном на взаимоуважении", – говорится в сообщении.
It has been an eventful day but nonetheless we would kindly ask you to keep the following in mind: pic.twitter.com/679E5lBOQs– IBU World Champs (@IBU_WC) 9 февраля 2017 г.
Григорич
Лучше бы Фуркашку призвали к уважению!
01:03
merniloskut
Фуркад - прибор!(((
23:52 9 февраля
Тони Старк
Ваше уважение мы ещё с Югославии помним как вы бомбами уважали Сербов,так что засуньте своё уважение в ваши толерантные задницы в которые вы так любите получать.
23:48 9 февраля