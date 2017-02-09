23:39 9 февраля | БИАТЛОН

IBU призвал болельщиков ко взаимному уважению

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Международный союз биатлонистов (IBU) призвал болельщиков уважительно относиться друг к другу. Соответствующее заявление появилось в "Твиттере" организации. Сегодня в рамках первой гонки на чемпионате мира в Хохфильцене произошел ряд инцидентов с участием француза Мартена Фуркада и россиян Александра Логинова и Антона Шипулина. После гонки во время церемонии награждения Шипулин и Логинов не стали жать руки Фуркаду.

"Мы хотим напомнить вам и еще раз призвать уважительно относиться друг к другу, делая комментарии в медиа-каналах IBU. Нет ничего неправильного в том, чтобы не соглашаться с какими-то вещами или ставить под сомнение, но мы не можем разрешить или толерантно относиться к оскорблениям и нелицеприятным комментариям, которые не должны становиться нормой. В противном случае мы не сможем считаться обществом болельщиков, построенном на взаимоуважении", – говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Григорич

Лучше бы Фуркашку призвали к уважению!

01:03

merniloskut

Фуркад - прибор!(((

23:52 9 февраля

Тони Старк

Ваше уважение мы ещё с Югославии помним как вы бомбами уважали Сербов,так что засуньте своё уважение в ваши толерантные задницы в которые вы так любите получать.

23:48 9 февраля

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