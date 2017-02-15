IBU признал казахстанских биатлонистов "чистыми"

IBU на своем сайте объявил, что изученные образцы допинг-тестов казахстанских биатлонистов дали отрицательный результат. Анализ проводило австрийское антидопинговое агентство в Зайберсдорфе.

Таким образом, IBU не рассматривает никаких дисциплинарных мер по отношению к спортсменам сборной. Однако организация еще на протяжении месяца будет проводить свое расследование, после которого объявит свое окончательное решение. Отмечается, что допинг-тесты спортсменов, выступающих на чемпионате мира, являются "чистыми".

Ранее сообщалось об обыске в расположении команды. В его результате были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу. Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта страны Елсияр Канагатов выразил мнение, что сборную заподозрили в использовании допинга из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению.