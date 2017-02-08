IBU предложит России добровольно отказаться от ЧМ-2021

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз предложит СБР добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени. Сегодня состоялось экстренное заседание конгресса IBU.
- На основании решения исполкома IBU направит Союзу биатлонистов России официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства необходимо отказаться от проведения чемпионата мира, - цитирует ТАСС Майгурова. - До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года.
Напомним, после публикации доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия потеряла ряд крупных стартов. В частности, из Тюмени был перенесен этап Кубка мира-2016/17, а из Острова - молодежный и юношеский чемпионат мира.
30 лет за ЦСКА!
Отказаться. Добровольно. Угу, ХРЕН им по всей морде!
21:51 8 февраля
KhSL
Ё, больше одной мысли в голове не держится? И та ущербная... Как придумал одну, но глупую шутку, так и троллишь ею на всех ветках неизвестно кого...
19:33 8 февраля
Xen1um
Буква Ё, у Наполеона спроси, он в соседней палате.
19:31 8 февраля
Буква Ё
Я не могу понять, почему молчит наш президент Дональд Трамп? Зачем мы, русские люди, его выбирали? Он должен отстаивать интересы России!
19:21 8 февраля