IBU предложит России добровольно отказаться от ЧМ-2021

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз предложит СБР добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени. Сегодня состоялось экстренное заседание конгресса IBU.

- На основании решения исполкома IBU направит Союзу биатлонистов России официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства необходимо отказаться от проведения чемпионата мира, - цитирует ТАСС Майгурова. - До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года.

Напомним, после публикации доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия потеряла ряд крупных стартов. В частности, из Тюмени был перенесен этап Кубка мира-2016/17, а из Острова - молодежный и юношеский чемпионат мира.