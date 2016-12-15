IBU получил информацию от Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил получение информации от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что в распоряжении его организации оказался список из 31 спортсмена, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

"Все, что касается заседания комиссии, является закрытой информацией. IBU действительно получил информацию от независимой комисии ВАДА под руководством Ричарда Макларена и занимается ее изучением, однако не может раскрывать ее содержание. Обо всех подробностях вы узнаете из релиза IBU", – сообщили в пресс-службе IBU. (Мария МАРКОВА)

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста,

подозреваемого в использовании допинга //

Отстранение российских биатлонистов, упомянутых в докладе ВАДА, может произойти до четвертого этапа Кубка мира