16:17 | БИАТЛОН

IBU пока не намерен лишать Тюмень права провести этап Кубка мира

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Международный союз биатлонистов (IBU) пока не собирается исключать Тюмень из числа городов, которые в сезоне-2017/18 должны принять этап Кубка мира. Об этом сообщил президент IBU Андерс Бессеберг. Союз биатлонистов России (СБР) после выхода доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о "допинговой системе" в России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира.

- Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не можем, но сейчас его проведению ничего не мешает, - цитирует ТАСС Бессеберга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035109

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