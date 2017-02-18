IBU пока не намерен лишать Тюмень права провести этап Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не собирается исключать Тюмень из числа городов, которые в сезоне-2017/18 должны принять этап Кубка мира. Об этом сообщил президент IBU Андерс Бессеберг. Союз биатлонистов России (СБР) после выхода доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о "допинговой системе" в России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира.

- Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не можем, но сейчас его проведению ничего не мешает, - цитирует ТАСС Бессеберга.