IBU подтвердил обыск у сборной Казахстана

Директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге подтвердил, что полиция обыскала гостиничные номера, в которых остановились представители сборной Казахстана. Ранее "СЭ" сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Несмотря на это, казахстанская команда выйдет на смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.

– Действительно, в гостиничных номерах представителей делегации Казахстана был произведен обыск, но мы пока не знаем, с чем именно это было связано, – цитирует "Р-Спорт" Ланге. – Нам нужно провести расследование, после чего вся официальная информация непременно будет опубликована.

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