IBU планирует принять решение по допингу у россиян до Нового года

Вице-президент IBU Олле Далин подчеркнул, что организация планирует принять решение по россиянам, уличенным в употреблении допинга, до конца года. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, подозреваемых в употреблении допинга. В их число могут входить спортсмены, уже отбывшие наказание за допинг. Также в список из 31 спортсмена входят биатлонисты, никогда не выступавшие на международных турнирах.

- Если кто-то должен быть отстранен, мы постараемся сделать это как можно скорее, - цитирует svd.se Далина. - Но важно, чтобы у нас были законные на то основания. Наши предположения могут быть обжалованы в CAS. Наша цель - решить что-то до Нового года.