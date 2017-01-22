IBU открыл расследование в отношении СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) в субботу провел в Антерсельве второе заседание исполкома по вопросу российского допинга, поднятому в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. После этого в своем пресс-релизе IBU подчеркнул, что открывает официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР должен предоставить IBU детальный отчет со всей документацией в отношении семи спортсменов, в отношении которых до сих пор ведется расследование", – говорится в сообщении.

Сегодня IBU закрыл дела 22 из 29 российских биатлонистов, в отношении которых велось расследование после передачи информации по ним из ВАДА. Еще двое из "списка 31-го" были вынесены за скобки ранее в связи с отстранением и дисквалификацией по линии Международного олимпийского комитета.