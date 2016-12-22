21:28 22 декабря | БИАТЛОН

IBU отказывается называть имена 29 российских биатлонистов, попавших под подозрение

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг отказался называть имена 29 россиян, в отношении которых сегодня на исполкоме было принято решение начать расследование на основе данных ВАДА, полученных из второй части докалада независимого эксперта Ричарда Макларена.

"Мы не будем публиковать фамилии биатлонистов. Согласно Кодексу ВАДА, мы оповестим самих атлетов и СБР, и это дальше зависит от них, захотят ли они публиковать. Мы не имеем права сообщать фамилии. Есть ли двое отстраненных биатлонистов в действующей сборной – без комментариев", – приводит "Р-Спорт" слова Бессеберга.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Не брат

Глазырина и Лапшин.

23:23 22 декабря

CSKA79

Сказали А, говорите и Б.

21:59 22 декабря

честный человечишко

Всё шито белыми нитками. Удивительно, но в IBU серьёзно отнеслись к доказательной базе. А ее нет. Вот и результат...

21:54 22 декабря

shpasic

а можно отстранить спортсменов так, чтобы никто об этом не узнал?

21:49 22 декабря

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