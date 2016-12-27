12:55 | БИАТЛОН

IBU определится с заменой Тюмени в середине января

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Президент IBU Андрес Бессеберг сообщил, что организация до середины января определит место проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени. Ранее СБР отказался от проведения турнира после опубликования второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, в которой тот утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. Организация объяснила свое решение тем, что в противном случае соревнования будут проходить в атмосфере "подозрений и кривотолков".

- Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится, - приводит ТАСС слова Бессеберга. - Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3909592

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