IBU объявит решение по поводу восстановления членства России 3 июня

Международный союз биатлонистов (IBU) огласит решение исполкома организации 3 июня. В частности, ожидается рассмотрение вопроса восстановления полноценного членства Союза биатлонистов России (СБР).

– Пункты повестки дня совещаний исполкома носят конфиденциальный характер и не предаются гласности. Заседание исполкома продлится до воскресенья (3 июня). Мы планируем разослать пресс-релиз со всеми решениями этого заседания в воскресенье днем или вечером по среднеевропейскому времени, – цитирует ТАСС пресс-службу организации.

IBU временно ограничил права СБР в декабре 2017 года. Причиной тому послужили допинговые нарушения со стороны российских спортсменов.





