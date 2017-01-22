IBU обсудит предложения биатлонистов по ужесточению наказания за допинг

Международный союз биатлонистов (IBU) обсудит изменения в регламенте на основе письма более 170 спортсменов с требованиями ужесточить санкции за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

"Мы оценили и приняли всерьез предложения из письма спортсменов, полученного 13 января 2017 года. Сейчас они направлены в юридический комитет для подготовки предложений исполкому для внесения будущих поправок в регламент. Они будут представлены на рассмотрение на следующем конгрессе IBU", – говорится в заявлении IBU.