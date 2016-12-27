IBU начал искать замену Тюмени для проведения Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к поиску городов-организаторов для этапа Кубка мира, а также юношеского и юниорского чемпионата мира, которые были перенесены из Тюмени, сообщает "Р-Спорт". Ранее стало известно, что СБР принял решение отказаться от проведения данных турниров в связи с расследованием IBU по списку из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

– С этого момента начат поиск новых мест для этих двух соревнований, – цитирует "Р-Спорт" представителя организации. – Сейчас нет какого-то определенного дедлайна, но как только подходящая арена и оргкомитет будут найдены, IBU опубликует информацию на официальном сайте.