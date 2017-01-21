22:35 21 января | БИАТЛОН

IBU хочет проверить пробы Сочи всех действующих биатлонистов

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции в Антерсельве после заседания исполкома отметил, что требуется перепроверить все допинг-пробы действующих биатлонистов, взятые на Олимпийских играх-2014 в Сочи, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Исполком IBU провел в эту субботу второе за месяц заседание по обозначенной в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена проблеме российского допинга.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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alex1966

Не факт, что перепроверка будет всех, такого решения не было.

12:22 22 января

джей

Ключевое слово "ВСЕХ" биатлонистов !!! Хотелось бы , чтобы перепроверка была действительно независимой и прозрачной !!! Многие сейчас орущие про российский допинг заткнули бы свои рты. Привыкли обвинять Россию без всяких доказательств - на основании состряпанных на заказ фильмов и царапин, которые в злобе оставил Родченков.

10:19 22 января

ФанФаныч

Да, да всех без исключения. Еще на ВИЧ и яйцеглист. В контейнер и в Канаду, другу Ричарду.

09:05 22 января

Урфин_Я

Да, это было бы занимательно! А потом не плохо раскрыть личности официально жрущих то, что у других с микроскопом ищут.

08:43 22 января

tank777

Вот и появились "разочарованные" и "злые" на то, что у россиян ничего не нашли, и будут искать дальше)

06:32 22 января

miker65

Еще и самого Мутко не мешало бы проверить на наличие чужих мужских днк. В его кале.

03:50 22 января

Григорич

Надеюсь не только российских будут проверять. Или опять царапины появятся от этих проверок.

02:52 22 января

Весёлый©

CanagliaVova Самые интересные собеседники живут в Иркутске ____ ааа! я старался не попасться в сети маниака.

00:59 22 января

RW.irk

Ладно, не расстраивайся так сильно. Когда-нибудь "русские" федерации закончатся. Мож хоть в регби че-нить перепадёт или в флорболе...

00:55 22 января

CanagliaVova

Самые интересные собеседники живут в Иркутске

00:55 22 января

RW.irk

Да как же не к тебе, когда именно к тебе?!

00:46 22 января

Весёлый©

RW.irk Да ты не бойся, попробуй, а то лепишь все что написано. ___ Дяденька, это не ко мне, а к иркутским первокурсницам. Да ты не бойся, ггг

00:39 22 января

RW.irk

Да ты не бойся, попробуй, а то лепишь все что написано. Даже во всякие эксели со словами "карантин" и "неприкасаемый чайник" веришь, как первокурсница на посвящении. Иногда полезно поразмышлять, это не так уж и страшно.

00:30 22 января

RW.irk

Разве русские бывают на Горбатой горе?... Может быть они ещё не расисты?

00:20 22 января

Весёлый©

RW.irk ___ Кстати, передай своему другу по Горбатой Горе, Thomas_Boy. "Не надо размышлять. Это слишком страшно." (с)

00:17 22 января

Весёлый©

RW.irk ____ "Все мы запутались в своей собственной паутине."

00:15 22 января

RW.irk

Во даёт. IBU вряд ли читает форум СЭ. Трут, не трут...ты им письмецо накатай и прямиком в Зальцбург. А то они ту ссыль без тебя никак не найдут бедолаги)))

00:11 22 января

Весёлый©

RW.irk ___ Русский Бессерберг еще не осознал, какого дракона он выпустил на волю. (ссыль на 30+1 могу дать, но трут же здесь)

23:49 21 января

ladafan

ladafan, зачем ты оскорбляешь меня? Тебя жизнь оскорбила изначально, а вообще то я на таких как ты-АПЧХИ делать хотел.

23:42 21 января

кубань чемпион

rusfed 2.0 На случай, если в женских пробах снова обнаружатся мужские ДНК, Мутко превентивно уже все объяснил ) 23:29 _____________________________ На случай если Уильямс завтра женится, ты же все равно ее плакат со стены в спальне не снимешь?

23:39 21 января

rusfed 2.0

На случай, если в женских пробах снова обнаружатся мужские ДНК, Мутко превентивно уже все объяснил )

23:29 21 января

Буква Ё

ladafan, зачем ты оскорбляешь меня? Ты что, против Трампа? Если ты против Трампа, значит, против России. Предатель

23:19 21 января

RW.irk

Можно и в кино, бро! А можно просто ту ссылочку на седьмую (что ли) часть дуклада скинуть. Ведь там жа усе доказательства есть! Они просто не читали его или язык моего нового хозяина не знают...

23:10 21 января

Весёлый©

Может, ему в кино съездить, на Sundance?

22:58 21 января

ladafan

ё - твои в овраге сало с конфетами просроченными жрут....

22:53 21 января

Буква Ё

RW.irk, Трамп стал президентом, так что проверят всех. Возможно, наших даже проверять не будут. Спасибо ему за это

22:49 21 января

RW.irk

Будут проверены все пробы Сочи всех действующих биатлонистов. ------------- Мммм. Чёт есть сомнения, что он сказал именно так. Скорее всего имелось в виду, всех действующих биатлонистов из России. В противном случае в России завтра пойдёт дождь. Проверка ВСЕХ сочинских проб, это просто чудо какое-то.

22:44 21 января

AZ

Блохин, срочно поцарапай пробирку с пробой М. Фуркада!

22:40 21 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ