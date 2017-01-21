IBU хочет проверить пробы Сочи всех действующих биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции в Антерсельве после заседания исполкома отметил, что требуется перепроверить все допинг-пробы действующих биатлонистов, взятые на Олимпийских играх-2014 в Сочи, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Исполком IBU провел в эту субботу второе за месяц заседание по обозначенной в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена проблеме российского допинга.

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