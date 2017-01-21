IBU хочет проверить пробы Сочи всех действующих биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции в Антерсельве после заседания исполкома отметил, что требуется перепроверить все допинг-пробы действующих биатлонистов, взятые на Олимпийских играх-2014 в Сочи, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Исполком IBU провел в эту субботу второе за месяц заседание по обозначенной в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена проблеме российского допинга.
IBU закрыл дела 22 россиян, семь остаются под подозрением. Live!
alex1966
Не факт, что перепроверка будет всех, такого решения не было.
12:22 22 января
джей
Ключевое слово "ВСЕХ" биатлонистов !!! Хотелось бы , чтобы перепроверка была действительно независимой и прозрачной !!! Многие сейчас орущие про российский допинг заткнули бы свои рты. Привыкли обвинять Россию без всяких доказательств - на основании состряпанных на заказ фильмов и царапин, которые в злобе оставил Родченков.
10:19 22 января
ФанФаныч
Да, да всех без исключения. Еще на ВИЧ и яйцеглист. В контейнер и в Канаду, другу Ричарду.
09:05 22 января
Урфин_Я
Да, это было бы занимательно! А потом не плохо раскрыть личности официально жрущих то, что у других с микроскопом ищут.
08:43 22 января
tank777
Вот и появились "разочарованные" и "злые" на то, что у россиян ничего не нашли, и будут искать дальше)
06:32 22 января
miker65
Еще и самого Мутко не мешало бы проверить на наличие чужих мужских днк. В его кале.
03:50 22 января
Григорич
Надеюсь не только российских будут проверять. Или опять царапины появятся от этих проверок.
02:52 22 января
Весёлый©
CanagliaVova Самые интересные собеседники живут в Иркутске ____ ааа! я старался не попасться в сети маниака.
00:59 22 января
RW.irk
Ладно, не расстраивайся так сильно. Когда-нибудь "русские" федерации закончатся. Мож хоть в регби че-нить перепадёт или в флорболе...
00:55 22 января
CanagliaVova
Самые интересные собеседники живут в Иркутске
00:55 22 января
RW.irk
Да как же не к тебе, когда именно к тебе?!
00:46 22 января
Весёлый©
RW.irk Да ты не бойся, попробуй, а то лепишь все что написано. ___ Дяденька, это не ко мне, а к иркутским первокурсницам. Да ты не бойся, ггг
00:39 22 января
RW.irk
Да ты не бойся, попробуй, а то лепишь все что написано. Даже во всякие эксели со словами "карантин" и "неприкасаемый чайник" веришь, как первокурсница на посвящении. Иногда полезно поразмышлять, это не так уж и страшно.
00:30 22 января
RW.irk
Разве русские бывают на Горбатой горе?... Может быть они ещё не расисты?
00:20 22 января
Весёлый©
RW.irk ___ Кстати, передай своему другу по Горбатой Горе, Thomas_Boy. "Не надо размышлять. Это слишком страшно." (с)
00:17 22 января
Весёлый©
RW.irk ____ "Все мы запутались в своей собственной паутине."
00:15 22 января
RW.irk
Во даёт. IBU вряд ли читает форум СЭ. Трут, не трут...ты им письмецо накатай и прямиком в Зальцбург. А то они ту ссыль без тебя никак не найдут бедолаги)))
00:11 22 января
Весёлый©
RW.irk ___ Русский Бессерберг еще не осознал, какого дракона он выпустил на волю. (ссыль на 30+1 могу дать, но трут же здесь)
23:49 21 января
ladafan
ladafan, зачем ты оскорбляешь меня? Тебя жизнь оскорбила изначально, а вообще то я на таких как ты-АПЧХИ делать хотел.
23:42 21 января
кубань чемпион
rusfed 2.0 На случай, если в женских пробах снова обнаружатся мужские ДНК, Мутко превентивно уже все объяснил ) 23:29 _____________________________ На случай если Уильямс завтра женится, ты же все равно ее плакат со стены в спальне не снимешь?
23:39 21 января
rusfed 2.0
На случай, если в женских пробах снова обнаружатся мужские ДНК, Мутко превентивно уже все объяснил )
23:29 21 января
Буква Ё
ladafan, зачем ты оскорбляешь меня? Ты что, против Трампа? Если ты против Трампа, значит, против России. Предатель
23:19 21 января
RW.irk
Можно и в кино, бро! А можно просто ту ссылочку на седьмую (что ли) часть дуклада скинуть. Ведь там жа усе доказательства есть! Они просто не читали его или язык моего нового хозяина не знают...
23:10 21 января
Весёлый©
Может, ему в кино съездить, на Sundance?
22:58 21 января
ladafan
ё - твои в овраге сало с конфетами просроченными жрут....
22:53 21 января
Буква Ё
RW.irk, Трамп стал президентом, так что проверят всех. Возможно, наших даже проверять не будут. Спасибо ему за это
22:49 21 января
RW.irk
Будут проверены все пробы Сочи всех действующих биатлонистов. ------------- Мммм. Чёт есть сомнения, что он сказал именно так. Скорее всего имелось в виду, всех действующих биатлонистов из России. В противном случае в России завтра пойдёт дождь. Проверка ВСЕХ сочинских проб, это просто чудо какое-то.
22:44 21 января
AZ
Блохин, срочно поцарапай пробирку с пробой М. Фуркада!
22:40 21 января