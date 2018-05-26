Хованцев станет старшим тренером мужской сборной России, Норицын - женской

Анатолий Хованцев будет совмещать посты главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды, а старшим тренером женской сборной станет Виталий Норицын. Об этом сообщил журналистам в субботу в Старой Купавне новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Помогать Хованцеву в мужской сборной будет Сергей Идинов. Ассистентом Норицына станет Сергей Башкиров. Опытный Леонид Гурьев станет тренером-консультантом. Также к работе со сборной с августа-сентября приступит Павел Ланцов.

Резервную мужскую команду возглавит Сергей Белозеров. Андрей Падин и Сергей Коновалов, работавшие в минувшем сезоне с главными мужской и женской командами, будет тренировать женскую команду Б.

Николай Большаков назначен старшим тренером по резерву. Он же будет совместно с Александром Хлусовичем работать с юниорками. Максим Исханов и Павел Максимов станут тренерами юниоров. Алексей Антипов и Игорь Охотников будут работать с юношами, а Евгений Панков и Ильгиз Самигуллин – с девушками. (Иван ТОРОПЦЕВ)