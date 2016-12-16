17:26 | БИАТЛОН

Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – третья

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Немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер стала победительницей индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Второй к финишу пришла француженка Колин Варсен. Россиянка Дарья Виролайнен замкнула тройку.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. К. Хорхлер (Германия) – 44.54,7 (0 шт. кругов)

2. Варсен (Франция) – отставание 1.1 (1)

3. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 30.2 (1)

4. Полиакова (Словакия) – 35.8 (0)

5. Мака (Польша) – 52.3 (0)

6. Юркевич (Белоруссия) – 1.03,9 (2)…

8. СЛИВКО (Россия) – 1.15,7 (1)…

9. КАЙШЕВА (Россия) – 1.24,3 (3)…

15. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) – 2.23,5 (3)…

17. ШУМИЛОВА (Россия) – 2.55,9 (3)…

17. НИКУЛИНА (Россия) – 2.55,9 (4)…

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Союз Аполлонович

Если Ульяну не возьмут на сл этап кубка мира, то к стенке всех касперовичей надо ставить. А про шуми согласен. Если это начало конца ее карьеры, то это гуд. Видеть ее харю не могу. Слепцову бы еще туда же))

18:36

Урфин_Я

У Ульяны второй ход в гонке и на-а-амного лучше остальных наших! Виктория совсем слабовато ногами ((( С таким ходом в КМ ловить будет нечего вообще... Шумилова похоже осела в КИБУ, но это - ура! Будем смотреть завтрешний спринт...

18:28

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Материалы других СМИ