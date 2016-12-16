Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – третья

Немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер стала победительницей индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Второй к финишу пришла француженка Колин Варсен. Россиянка Дарья Виролайнен замкнула тройку.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. К. Хорхлер (Германия) – 44.54,7 (0 шт. кругов)

2. Варсен (Франция) – отставание 1.1 (1)

3. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 30.2 (1)

4. Полиакова (Словакия) – 35.8 (0)

5. Мака (Польша) – 52.3 (0)

6. Юркевич (Белоруссия) – 1.03,9 (2)…

8. СЛИВКО (Россия) – 1.15,7 (1)…

9. КАЙШЕВА (Россия) – 1.24,3 (3)…

15. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) – 2.23,5 (3)…

17. ШУМИЛОВА (Россия) – 2.55,9 (3)…

17. НИКУЛИНА (Россия) – 2.55,9 (4)…