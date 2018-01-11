Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, Старых - 17-я

Немка Надин Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Второй стала Текла Брун-Ли, третьей - Анна Вайдель.

Лучшая из россиянок Ирина Старых показала 17-й результат. Валерия Васнецова не вышла на старт.

В общем зачете сезона лидерство сохранила Ульяна Кайшева.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Н. Хорхлер (Германия) - 46.59,8 (0 промахов)

2. Брун-Ли (Норвегия) - отставание 11,0 (1)

3. Вайдель (Германия) - 25,5 (0)

4. Фенне (Норвегия) - 1.16,7 (3)

5. Х. Дрейссигекер (США) - 2.00,4 (0)

6. Куммер (Германия) - 2.39,9 (2)...

17. СТАРЫХ (Россия) - 3.32,4 (3)...

19. РЕЗЦОВА (Россия) - 3.43,4 (3)...

29. МОРОЗОВА (Россия) - 5.21,2 (5)...

31. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 5.36,4 (6)...

47. МИРОНОВА (Россия) - 7.01,1 (8)