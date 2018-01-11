Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, Старых - 17-я

Немка Надин Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Второй стала Текла Брун-Ли, третьей - Анна Вайдель.
Лучшая из россиянок Ирина Старых показала 17-й результат. Валерия Васнецова не вышла на старт.
В общем зачете сезона лидерство сохранила Ульяна Кайшева.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Н. Хорхлер (Германия) - 46.59,8 (0 промахов)
2. Брун-Ли (Норвегия) - отставание 11,0 (1)
3. Вайдель (Германия) - 25,5 (0)
4. Фенне (Норвегия) - 1.16,7 (3)
5. Х. Дрейссигекер (США) - 2.00,4 (0)
6. Куммер (Германия) - 2.39,9 (2)...
17. СТАРЫХ (Россия) - 3.32,4 (3)...
19. РЕЗЦОВА (Россия) - 3.43,4 (3)...
29. МОРОЗОВА (Россия) - 5.21,2 (5)...
31. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 5.36,4 (6)...
47. МИРОНОВА (Россия) - 7.01,1 (8)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/