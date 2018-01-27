18:00 | Биатлон

Хло Шевалье: "Очень рада победе в гонке преследования. Но на Олимпиаду я не попадаю"

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Француженка Хло Шевалье, победившая в гонке преследования на чемпионате Европы, отметила, что удовлетворена своим результатом. Однако спортсменка отметила, что погодные условия затруднили соревнования.

– Для меня это удивительная неделя, – сказала Шевалье во флеш-интервью. – Сегодня было сложно и при стрельбе, и по дистанции. Но в целом мне все понравилось, я удовлетворена, хорошо справилась. Была сложная гонка, очень холодно, тяжело дышалось. Что касается Олимпиады, то в Пхенчхан я не попадаю.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Урфин, у них тренеры за базар отвечают. Если ихая Симон провалится, ответят за чемпионку Европы, не взятую на ОИ, так, что мало не покажется. Это у нас никто не отвечает ни за что.

19:51

Урфин_Я

Хлое и тут на ЧЕ лучше выступила, чем Жюли Симон... но выбор французких тренеров уже сделан...

19:01