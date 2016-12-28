Хинц и Шемп выиграли гонку преследования в "Рождественской гонке", Подчуфарова и Волков – третьи

Немецкие спортсмены Ванесса Хинц и Симон Шемп стали победителями гонки преследования в традиционной "Рождественской гонке", которая прошла в Гельзенкирхине. Вторыми к финишу пришли представители Германии Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков. Позже состоится гонка преследования.
Ранее победу в масс-старте праздновали Хильдебранд и Лессер, а россияне были также третьими.
Гельзенкирхен
Германия
"Рождественская гонка"
Гонка преследования
1. Ванесса ХИНЦ – Симон ШЕМП (Германия) – 33.11,4 (4 промаха)
2. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД – Эрик ЛЕССЕР (Германия) – 16,7 (6)
3. Ольга ПОДЧУФАРОВА – Алексей ВОЛКОВ (Россия) – 40,2 (7)
Айртон
Молодцы немцы и немки!) Красивая двойная победа!))
22:32
Don Miguel
Ну, вот. Теперь допинговонючкам и вылезти не с чем. Мазали, мазали, но до третьего места недопромазали. Браво! Пусть воняют, а мы кое-чего в биатлоне умеем. Отмечу еще, что спортсмены, выходя на старт, не думают о "коммерческой составляющей". У них в спином мозге заложено, что надо выиграть.
22:25