22:01 | БИАТЛОН

Хинц и Шемп выиграли гонку преследования в "Рождественской гонке", Подчуфарова и Волков – третьи

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Немецкие спортсмены Ванесса Хинц и Симон Шемп стали победителями гонки преследования в традиционной "Рождественской гонке", которая прошла в Гельзенкирхине. Вторыми к финишу пришли представители Германии Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков. Позже состоится гонка преследования.

Ранее победу в масс-старте праздновали Хильдебранд и Лессер, а россияне были также третьими.

Гельзенкирхен

Германия

"Рождественская гонка"

Гонка преследования

1. Ванесса ХИНЦ – Симон ШЕМП (Германия) – 33.11,4 (4 промаха)

2. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД – Эрик ЛЕССЕР (Германия) – 16,7 (6)

3. Ольга ПОДЧУФАРОВА – Алексей ВОЛКОВ (Россия) – 40,2 (7)

 

Трансляция "Рождественской гонки"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

Молодцы немцы и немки!) Красивая двойная победа!))

22:32

Don Miguel

Ну, вот. Теперь допинговонючкам и вылезти не с чем. Мазали, мазали, но до третьего места недопромазали. Браво! Пусть воняют, а мы кое-чего в биатлоне умеем. Отмечу еще, что спортсмены, выходя на старт, не думают о "коммерческой составляющей". У них в спином мозге заложено, что надо выиграть.

22:25

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