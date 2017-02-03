13:29 3 февраля | БИАТЛОН

Херманн - первая на этапе Кубка IBU в Словакии, Виролайнен - вторая

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Россиянка Дарья Виролайнен стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Победительницей гонки стала немка Дениза Херманн.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Херманн (Германия) – 19.27,4 (1 шт. круг)

2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – отставание 18,6 (0)

3. П. Фиалкова (Словакия) – 27,6 (0)

4. Кнолль (Германия) – 39,7 (0)

5. УСЛУГИНА (Россия) – 50,0 (1)

6. КАЙШЕВА (Россия) – 57,0 (1)

13. НИКУЛИНА (Россия) – 1.26,9 (2)

16. МИРОНОВА (Россия) – 1.40,4 (3)

20. СЛИВКО (Россия) – 1.57,8 (2)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1840_10_1/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don Miguel

Каторжник, ты бы уж прокомментировал свою Сереночку, пардон, Херманочку. Как всегда, "поздравляю, на классе, люблю с пеленок".... Кстати, в Таэквондо кто-то из Суринама выиграл, срочно сбегай поздравить!

00:02

Бэн Джойс

RW.ирка мне чем-то Дона Мигеля напоминает. Такой же наивный, туповатый лошок ))

17:27 3 февраля

PallMall

Мамка у нее все может.))

16:15 3 февраля

Союз Аполлонович

Зачем надо было никакущую Сливко на КМ приглашать, вот в чем вопрос. Потеряли два этапа для обкатки основного состава на ЧМ

15:36 3 февраля

RW.irk

Тоже поди мамка на второе место пропихнула?))

14:51 3 февраля

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