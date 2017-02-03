Херманн - первая на этапе Кубка IBU в Словакии, Виролайнен - вторая

Россиянка Дарья Виролайнен стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Победительницей гонки стала немка Дениза Херманн.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Херманн (Германия) – 19.27,4 (1 шт. круг)

2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – отставание 18,6 (0)

3. П. Фиалкова (Словакия) – 27,6 (0)

4. Кнолль (Германия) – 39,7 (0)

5. УСЛУГИНА (Россия) – 50,0 (1)

6. КАЙШЕВА (Россия) – 57,0 (1)

13. НИКУЛИНА (Россия) – 1.26,9 (2)

16. МИРОНОВА (Россия) – 1.40,4 (3)

20. СЛИВКО (Россия) – 1.57,8 (2)