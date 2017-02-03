Херманн - первая на этапе Кубка IBU в Словакии, Виролайнен - вторая

Россиянка Дарья Виролайнен стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Победительницей гонки стала немка Дениза Херманн.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Херманн (Германия) – 19.27,4 (1 шт. круг)
2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – отставание 18,6 (0)
3. П. Фиалкова (Словакия) – 27,6 (0)
4. Кнолль (Германия) – 39,7 (0)
5. УСЛУГИНА (Россия) – 50,0 (1)
6. КАЙШЕВА (Россия) – 57,0 (1)
13. НИКУЛИНА (Россия) – 1.26,9 (2)
16. МИРОНОВА (Россия) – 1.40,4 (3)
20. СЛИВКО (Россия) – 1.57,8 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1840_10_1/
Don Miguel
Каторжник, ты бы уж прокомментировал свою Сереночку, пардон, Херманочку. Как всегда, "поздравляю, на классе, люблю с пеленок".... Кстати, в Таэквондо кто-то из Суринама выиграл, срочно сбегай поздравить!
00:02
Бэн Джойс
RW.ирка мне чем-то Дона Мигеля напоминает. Такой же наивный, туповатый лошок ))
17:27 3 февраля
PallMall
Мамка у нее все может.))
16:15 3 февраля
Союз Аполлонович
Зачем надо было никакущую Сливко на КМ приглашать, вот в чем вопрос. Потеряли два этапа для обкатки основного состава на ЧМ
15:36 3 февраля
RW.irk
Тоже поди мамка на второе место пропихнула?))
14:51 3 февраля