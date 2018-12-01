Хегберг выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU, Морозова - четвертая

Шведка Элизабет Хегберг первенствовала в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре. Второй стала немка Надин Хорхлер, третьей - Надежда Белкина из Украины. Россиянка Анастасия Морозова заняла четвертое место, отстав на 2,5 секунды от пьедестала.

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) - 23.13,3 (1 шт. круг)

2. Надин Хорхлер (Германия) - отставание 45,9 (1)

3. Надежда Белкина (Украина) - 53,2 (0)

4. Анастасия Морозова (Россия) - 55,7 (2)

5. Луиза Куммер (Германия) - 1.02,3 (1)

6. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) - 1.03,7 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) - 1.05,7 (3)...

9. Екатерина Мошкова (Россия) - 1.08,6 (1)...

12. Наталья Гербулова (Россия) - 1.19,2 (3)...

20. Ирина Казакевич (Россия) - 1.51,7 (3)...

35. Лейсан Бикташева (Россия) - 2.32,2 (4)