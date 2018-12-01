Хегберг выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU, Морозова - четвертая

Шведка Элизабет Хегберг первенствовала в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре. Второй стала немка Надин Хорхлер, третьей - Надежда Белкина из Украины. Россиянка Анастасия Морозова заняла четвертое место, отстав на 2,5 секунды от пьедестала.
Идре (Швеция)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) - 23.13,3 (1 шт. круг)
2. Надин Хорхлер (Германия) - отставание 45,9 (1)
3. Надежда Белкина (Украина) - 53,2 (0)
4. Анастасия Морозова (Россия) - 55,7 (2)
5. Луиза Куммер (Германия) - 1.02,3 (1)
6. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) - 1.03,7 (2)
7. Светлана Миронова (Россия) - 1.05,7 (3)...
9. Екатерина Мошкова (Россия) - 1.08,6 (1)...
12. Наталья Гербулова (Россия) - 1.19,2 (3)...
20. Ирина Казакевич (Россия) - 1.51,7 (3)...
35. Лейсан Бикташева (Россия) - 2.32,2 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2018-2019/ratings/