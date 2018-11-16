"Хамские условия! Заведомо невыполнимые критерии с целью не восстановить Россию в правах!" Дмитрий Васильев раскритиковал IBU

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью "СЭ" жестко высказался по поводу приезда в Россию президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который озвучил 12 критериев для возвращения России в число полноправных членов организации.

- Никак это не поможет России вернуться в IBU! – начал Васильев. - Это хамские условия! Почитал все эти критерии. Никакой роли России не отводится вообще, Россия только всем должна. В том числе и финансовые вливания... Также там написано, что фактически Россия должна признать доклады Макларена и Освальда. ОКР и Минспорта однозначно высказались по этой части – они никогда в жизни их не признают, потому что эти доклады не соответствуют действительности. Но при этом IBU почему-то заставляет нас признать их, и только в этом случае разрешит вернуться.

Получается, что IBU повторяет те же условия, которые ранее были высказаны ВАДА для восстановления РУСАДА. Но даже там отказались от этих двух невыполнимых требований: признать доклад Макларена и признать системный допинговый подход по стороны России. Это же глупость несусветная! Это заведомо невыполнимые условия с целью не восстановить Россию в правах! Это делается сознательно. Нужно заплатить за то, за се, за пятое, десятое... Это хамство какое-то! По-другому и не назвать.

Дальше пусть решает руководство СБР. Но, как по мне, разговаривать с Россией в таким ультимативном тоне не надо! Россия всегда открыта к диалогу и конструктиву, а не к ультиматумам. Что это вообще такое? Я когда читал – внутри все кипело от злости и такой наглости! Нигде ничего не доказано, есть только отдельные факты.

Давайте тогда всех по отдельным допинговым фактам дисквалифицируем, все страны на земле – и что тогда получим? Но почему-то выбрали только Россию, и позволяют себе разговаривать в такой наглой, вызывающей, ультимативной форме. Я это не приемлю! Считаю, что этот приезд IBU – насмешка! (Игорь Новиков)

Рабочая группа СБР по выполнению критериев IBU начнет работу на следующей неделе

