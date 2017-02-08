23:33 8 февраля | БИАТЛОН

Хальвард Ханевольд: "Биатлона вообще могло не быть на Играх-2018, если бы IBU поддержал Тюмень"

0
0
0
4

Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд считает разумным предложение конгресса IBU в адрес СБР отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени. По его словам, в противном случае ВАДА могло бы поставить под сомнение соответствие IBU своему кодексу.

– Это уникальное решение, но оно разумно, – цитирует NRK Ханевольда, работающего экспертом на телевидении. – Последствия могли быть такими, что вообще все биатлонисты рисковали бы лишиться шанса выступить на Олимпиаде-2018. Это случилось бы, поддержи IBU проведение ЧМ-2021 в Тюмени.

Опрос

Нужно ли России отказываться от права проведения ЧМ-2021 по биатлону?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

adamantane'

кубань чемпион А!!!!!!!! сульбутамол точно мозги убивает. Какое ВАДА могло запретить биатлон? Только МОК решает какие дисциплины на Олимпиаде. МОК слава богу ВАДА не подчиняется. ТИ делает людей инвалидами, а вернее идиотами. ИМХО 23:49 8 февраля _________________________Возможно, он стал умственным инвалидом, так что одно другого не исключает и противоречий в Вашей фразе не было изначально ;)

11:03

Свинству Бой!

Еще один мерзкий астматик вылез и воняет.

09:03

inspire

ну вот и краб высказался, правда посыл его такой же кривой и малопонятный, как и его лыжная техника, но главное сказал )))

01:52

Lunatic Pride

а где связь?))))))))

01:13

кубань чемпион

А!!!!!!!! сульбутамол точно мозги убивает. Какое ВАДА могло запретить биатлон? Только МОК решает какие дисциплины на Олимпиаде. МОК слава богу ВАДА не подчиняется. ТИ делает людей инвалидами, а вернее идиотами. ИМХО

23:49 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ