Хальвард Ханевольд: "Биатлона вообще могло не быть на Играх-2018, если бы IBU поддержал Тюмень"

Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд считает разумным предложение конгресса IBU в адрес СБР отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени. По его словам, в противном случае ВАДА могло бы поставить под сомнение соответствие IBU своему кодексу.

– Это уникальное решение, но оно разумно, – цитирует NRK Ханевольда, работающего экспертом на телевидении. – Последствия могли быть такими, что вообще все биатлонисты рисковали бы лишиться шанса выступить на Олимпиаде-2018. Это случилось бы, поддержи IBU проведение ЧМ-2021 в Тюмени.