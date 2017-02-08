Хальвард Ханевольд: "Биатлона вообще могло не быть на Играх-2018, если бы IBU поддержал Тюмень"

Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд считает разумным предложение конгресса IBU в адрес СБР отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени. По его словам, в противном случае ВАДА могло бы поставить под сомнение соответствие IBU своему кодексу.
– Это уникальное решение, но оно разумно, – цитирует NRK Ханевольда, работающего экспертом на телевидении. – Последствия могли быть такими, что вообще все биатлонисты рисковали бы лишиться шанса выступить на Олимпиаде-2018. Это случилось бы, поддержи IBU проведение ЧМ-2021 в Тюмени.
adamantane'
кубань чемпион А!!!!!!!! сульбутамол точно мозги убивает. Какое ВАДА могло запретить биатлон? Только МОК решает какие дисциплины на Олимпиаде. МОК слава богу ВАДА не подчиняется. ТИ делает людей инвалидами, а вернее идиотами. ИМХО 23:49 8 февраля _________________________Возможно, он стал умственным инвалидом, так что одно другого не исключает и противоречий в Вашей фразе не было изначально ;)
11:03
Свинству Бой!
Еще один мерзкий астматик вылез и воняет.
09:03
inspire
ну вот и краб высказался, правда посыл его такой же кривой и малопонятный, как и его лыжная техника, но главное сказал )))
01:52
Lunatic Pride
а где связь?))))))))
01:13
кубань чемпион
А!!!!!!!! сульбутамол точно мозги убивает. Какое ВАДА могло запретить биатлон? Только МОК решает какие дисциплины на Олимпиаде. МОК слава богу ВАДА не подчиняется. ТИ делает людей инвалидами, а вернее идиотами. ИМХО
23:49 8 февраля