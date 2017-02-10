Халатность врача сборной Казахстана стала причиной инцидента на чемпионате мира

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов подчеркнул, что сборную по биатлону заподозрили в использовании допинга на чемпионате мира из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению, сообщает ТАСС. По его словам, "после использования был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов".

Канагатов заверил, что казахстанские биатлонисты использовали разрешенные препараты. Представитель министерства отметил, что атлеты могут использовать препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, так как "спортсмены тоже болеют, им нужно восстанавливаться".

Вчера в Хохфильцене, где проходит чемпионат мира, состоялась пресс-конференция, на которой сообщили об обыске в расположении сборной Казахстана. В ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, которые отправили на экспертизу. Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые изъяла австрийская полиция.