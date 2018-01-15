Гюнтер Бек: "Мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами"

Бывший биатлонист сборной Австрии, который сейчас является главным врачом ведущего австрийского медицинского центра Revital Aspach Гюнтер Бек отметил, что травма Габриэлы Коукаловой вызывает много вопросов. По его словам, у чешской биатлонистки могут быть проблемы, о которых не знают СМИ.
ему привел медицинские контраргументы версии, официально озвученной тренерским штабом.
– Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями, – цитирует Sportbox Бека. – Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени. Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают.
– Что может беспокоить спортсмена в ахиллесовом сухожилии? Что бы вы посоветовали сделать в подобной ситуации?
– Большой объем тренировок, а также их высокая интенсивность может привести к проблемам с мышцами, а также с сухожилиями. В таком случае необходимо снизить нагрузки, но при этом обязательными будут различные виды физиотерапии, аккупунктурный массаж, лазерная терапия – вариантов лечения огромное количество. Я приглашаю Габи посетить нашу клинику, если она действительно хочет решить эту проблему.
– Коукалова много лет тренировалась в составе мужской сборной. Возможно ли, что излишние нагрузки или повышенный объем тренировок привели к проблеме с мышцами?
– Я не думаю, что дело в том, с кем спортсмен тренируется. Вопрос в интенсивности работы. Можно проводить высокоинтенсивные тренировки и самостоятельно, но если появляются признаки превышения объёма тренировок, что отражается на физическом состоянии организма, то необходимо менять стратегию работы и стараться проводить больше превентивных мер. Или же сосредоточиться на стратегии глубокого восстановления организма. Конечно, мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами.
Дополнительная информация
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI816549_Mne_kak_vrachu_slozhno_poverit_chto_u_Koukalovoj_problemy_tolko_s_myshcami
КоньМорозаНеБоится
Don Miguel,ну это ей бумерангом за пи..дежь возвращается,мне лично ей зла желать не хочется,но ее положение действительно подозрительное. А теперь про презумпцию вины из-за бугра. Допустим теоритически,что у нас есть топ биатлонистка,которая вдруг перед ОИ на фоне всех скандалов заявляет что у ней проблемы с мышцами и она пропускает весь сезон в т.ч. ОИ. Т ы же ведь первый брызгая слюной кричал о допинге,о том что так ей и надо если что то серьезное.... Вот непонимаю я вас западопоклонников,неужели за тот комфорт жизни среднего класса в их некоторых странах,вы готовы ненавидить собственную страну и людей,с удовольствием продать ее за возможность жить там без всяких нужд?
17:33
Andre_Saratov
Как человек, страшно далекий от медицины, ответственно заявляю: женские икроножки дело темное...
16:58
Don Miguel
"или же еще, о чем нам не сообщают". Доктор не знает, но "знают помойные" ДОПИНГ! УРА! А если позвоночник? Так ее проблемы, так ей и надо, пущай перемещается на костылях. В 30-лет. Мы все обпомоем ее, болезную и беспомощную, так, что в жисть не отмоется
14:02
andrus69
Владимир тебе чуть ли не открытым текстом здесь написали об этом ...
11:56
Vlаdimir
А если допинг и решили таким образом ее "спрятать"?
11:44