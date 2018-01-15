Гюнтер Бек: "Мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами"

Бывший биатлонист сборной Австрии, который сейчас является главным врачом ведущего австрийского медицинского центра Revital Aspach Гюнтер Бек отметил, что травма Габриэлы Коукаловой вызывает много вопросов. По его словам, у чешской биатлонистки могут быть проблемы, о которых не знают СМИ.

ему привел медицинские контраргументы версии, официально озвученной тренерским штабом.

– Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями, – цитирует Sportbox Бека. – Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени. Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают.

– Что может беспокоить спортсмена в ахиллесовом сухожилии? Что бы вы посоветовали сделать в подобной ситуации?

– Большой объем тренировок, а также их высокая интенсивность может привести к проблемам с мышцами, а также с сухожилиями. В таком случае необходимо снизить нагрузки, но при этом обязательными будут различные виды физиотерапии, аккупунктурный массаж, лазерная терапия – вариантов лечения огромное количество. Я приглашаю Габи посетить нашу клинику, если она действительно хочет решить эту проблему.

– Коукалова много лет тренировалась в составе мужской сборной. Возможно ли, что излишние нагрузки или повышенный объем тренировок привели к проблеме с мышцами?

– Я не думаю, что дело в том, с кем спортсмен тренируется. Вопрос в интенсивности работы. Можно проводить высокоинтенсивные тренировки и самостоятельно, но если появляются признаки превышения объёма тренировок, что отражается на физическом состоянии организма, то необходимо менять стратегию работы и стараться проводить больше превентивных мер. Или же сосредоточиться на стратегии глубокого восстановления организма. Конечно, мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами.