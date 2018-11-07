Губерниев в шоке от нового календаря IBU

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал пост, содержащий критику календаря соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22, в среду представленного Международным союзом биатлонистов (IBU). В нем отсутствуют российские этапы.

- Короче, пацаны!!! В сезонах 20-21 и в 21-22 в России не будет международных соревнований по биатлону!!! Кубков Мира и.т.д!!! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг что-нибудь позитивное произойдет!!!! Маленькое утешение, что в Белоруссии этап пройдет в Олимпийский год!!!! Но, если разобраться, новые ребята из IBU совсем уху ели!!!!! - написал Губерниев.

Напомним, 7 сентября российской стороне было отказано в восстановлении. Критерии восстановления членства и последующие шаги будут обсуждаться с руководством СБР в Москве в середине ноября нынешнего года.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. После этого была создана рабочая группа по этому делу.

Согласно ограничениям, СБР не может голосовать на конгрессе IBU, выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности и проводить международные соревнования.

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