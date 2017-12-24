14:36 | Биатлон

Губерниев стал самым цитируемым спортивным журналистом ноября

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Комментатор Дмитрий Губерниев попал в пятерку самых цитируемых журналистов России за ноябрь 2017 года. Об этом сам он рассказал в своем Инстаграме, назвав свое пятое место "попаданием в цветы".

Отметим, что Губерниев оказался самым цитируемым из спортивных журналистов и в общем рейтинге обошел Владимира Познера и Алексея Венедиктова.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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cedoi

Лезет во все дырки,балабол.

15:07

suomi257

лучше бы улучшил качество своей работы и поменьше лез в пиар!!!

14:56