Губерниев стал самым цитируемым спортивным журналистом ноября

Комментатор Дмитрий Губерниев попал в пятерку самых цитируемых журналистов России за ноябрь 2017 года. Об этом сам он рассказал в своем Инстаграме, назвав свое пятое место "попаданием в цветы".
Отметим, что Губерниев оказался самым цитируемым из спортивных журналистов и в общем рейтинге обошел Владимира Познера и Алексея Венедиктова.
Как мы говорим после гонки - Попал в цветы!!!! Так и до подиума вновь недалёко!!!! Главное - никуда не баллотироваться!!!! 🤡 Пы Сы - в 18.25 мск Все На Матч ,покажем много фигурного катания!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣👻👻👻👻👻✋️✋️✋️✋️😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #топ #рейтинг #биатлонсдмитриемгуберниевым #выборы
cedoi
Лезет во все дырки,балабол.
15:07
suomi257
лучше бы улучшил качество своей работы и поменьше лез в пиар!!!
14:56