Губерниев стал самым цитируемым спортивным журналистом ноября

Комментатор Дмитрий Губерниев попал в пятерку самых цитируемых журналистов России за ноябрь 2017 года. Об этом сам он рассказал в своем Инстаграме, назвав свое пятое место "попаданием в цветы".

Отметим, что Губерниев оказался самым цитируемым из спортивных журналистов и в общем рейтинге обошел Владимира Познера и Алексея Венедиктова.