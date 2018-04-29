Губерниев сообщил об уходе Гросса из сборной России

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс с большой вероятностью продолжит карьеру в Австрии. Об этом в своем Инстаграме написал известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, немецкий специалист не получил предложений из России.

"Тем временем Рикко Гросс почти договорился с австрийской биатлонной сборной!!! Предложений из России нет, Гросс уходит тренировать наших соперников!!! Посмотрим!!! Удачи, Рикко Грос!!! Спасибо за совместную работу!!!!", - написал Губерниев.