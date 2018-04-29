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Губерниев сообщил об уходе Гросса из сборной России

Старший тренер сборной России Рикко ГРОСС (слева). Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Старший тренер сборной России Рикко ГРОСС (слева). Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс с большой вероятностью продолжит карьеру в Австрии. Об этом в своем Инстаграме написал известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, немецкий специалист не получил предложений из России.

"Тем временем Рикко Гросс почти договорился с австрийской биатлонной сборной!!! Предложений из России нет, Гросс уходит тренировать наших соперников!!! Посмотрим!!! Удачи, Рикко Грос!!! Спасибо за совместную работу!!!!", - написал Губерниев.

 

Тем временем Рикко Гросс почти договорился с австрийской биатлонной сборной !!! Предложений из России нет , Гросс уходит тренировать наших соперников !!! Посмотрим !!! Удачи , Рикко Гросс !!! Спасибо за совместную работу !!!!🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #риккогросс #россия #австрия #мужчины #сборная #спасибо #тренер #германия

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 29 Апр 2018 в 2:04 PDT

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