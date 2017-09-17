Губерниев пожелал выздоровления Медведцевой

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме пожелал здоровья двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Медведцевой. Он отметил, что жизни 42-летней экс-спортсменки ничего не угрожает.
Друзья,знаменитая биатлонистка Ольга Медведцева перенесла серьёзную операцию после ДТП!!!! На трассе под Красноярском в стекло машины, управляемой Олей, влетел огромный болт и задел по касательной голову двукратной олимпийской чемпионки и многодетной мамы!!!!!Проведена операция,жизни Медведцевой,Слава Богу, ничего не угрожает!!!!Разговаривал с Валерой Медведцевым, передал пожелания скорейшего выздоровления нашей любимице Ольге!!!!Пожелаем Все вместе Здоровья!!!Ольга Вилухина,Светлана Слепцова и бывшая глава пресс-службы СБР Мария Байдина ,находившиеся в том же автомобиле ,не пострадали!!! Девочки ,храни Вас Бог!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Напомним, авария произошла 16 сентября под Красноярском. Медведцеву доставили в больницу на попутке.