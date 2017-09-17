Губерниев пожелал выздоровления Медведцевой

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме пожелал здоровья двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Медведцевой. Он отметил, что жизни 42-летней экс-спортсменки ничего не угрожает.

Напомним, авария произошла 16 сентября под Красноярском. Медведцеву доставили в больницу на попутке.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось