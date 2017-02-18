19:37 | БИАТЛОН

Губерниев помирился с Фуркадом

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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с Мартеном Фуркадом, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Сказал, ему что сожалею о случившемся, – объяснил Губерниев. – Объяснил всю ситуацию. Мартен охотно пошел на контакт. Мы поговорили, пожали друг другу руки. Теперь мы снова в хороших отношениях.

Напомним, что во время награждения по итогам смешанной эстафеты Александр Логинов и Антон Шипулин отказались жать Фуркаду руку. А Губерниев после этого назвал француза свиньей.

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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shu111

так-то фуркад должен извиниться перед Логиновым

20:20

hadzipanagis

И Я уже не пишу про карканье болтуна-губер-ни-ева.................................... хвалит и хвалит, льстит и льстит, такая "змея" вьющаяся, чтобы добыть - в нашем с Вами случае - чье-то УВАЖЕНИЕ? делай свое дело хорошо, с достоинством, без похвальбы и издевок, честно и принципиально, без комментариев относительно выступления спортсмена и его результата - тебе ведь неизвестно то с чем вышел на старт человек?!

20:08

hadzipanagis

Jean4//////////////////////Губерниев клоун тот еще, его бы после истории с Малафеевым(за его длинный язык) нужно было убрать с телевидения подальше.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\19:56\\\\\\\\\\\\\\\\\ ++++++++++++++1 000 000 000 % !!! ровно один миллиард процентов. СПАСИБО ДРУГ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ МИЛЫЕ-УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МАТЧ-ТВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УБЕРИТЕ БОЛТУНА, УБЕРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! болезнь губер-ни-е-ва стала эпидемией для российских комментаторов - вчера на первом канале репортер - ТОЖЕ СТАЛ ЗАИКАТЬСЯ-ПОВТОРЯТЬСЯ-ОПРАВДЫВАТЬСЯ-УНИЖАТЬСЯ - а-ля - губер-ниев. полноте, ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ! ВАМ САМИМ ТО НЕ СТЫДНО СЛУШАТЬ ЧИСТУЮ БОЛТОВНЮ губер-ни-ева? отправьте его в детский сад на стажировку - как нужно выстраивать отношения с одногруппниками в садику!? потом в начальную школу - это обязательно - там он должен научиться жить в коллективе - его самолюбование сразу исчезнет! и он научится слушать людей. потом - уже подумать - а пускать ли его в среднюю школу? пусть дальше болтает на тусовках и т.п. ПОЖАЛУЙСТА, УСЛЫШЬТЕ НАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20:04

Levbereg

Гусь свинье товарищ сказал? Вообще Губерниева из-за переживания "переклинило". Его можно понять. Он с нашими биатлонистами в дружеских отношениях, а тут явный наезд по непонятному поклепу. Да еще и Логинова подрезало "мартеновской печью". Помирились типа- ну и нормально. Лучше плохой мир, чем хорошая война.

20:02

maximalist

Фуркад типа пахана или Пугачевой на нашей попсе. Противно и от того, и от другого.

19:58

Кот Василий

я сначала прочитал Подрался)

19:57

Jean4

Губерниев клоун тот еще, его бы после истории с Малафеевым(за его длинный язык) нужно было убрать с телевидения подальше.

19:56

spetrov

Ну и правильно. Худой мир лучше доброй ссоры.

19:51

RW.irk

Чешскийплейер, держись! Не расстраивайся сильно.

19:50

П_о_в_а_р

Слабак.

19:42

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