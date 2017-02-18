Губерниев помирился с Фуркадом

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с Мартеном Фуркадом, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Сказал, ему что сожалею о случившемся, – объяснил Губерниев. – Объяснил всю ситуацию. Мартен охотно пошел на контакт. Мы поговорили, пожали друг другу руки. Теперь мы снова в хороших отношениях.

Напомним, что во время награждения по итогам смешанной эстафеты Александр Логинов и Антон Шипулин отказались жать Фуркаду руку. А Губерниев после этого назвал француза свиньей.