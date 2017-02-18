Губерниев помирился с Фуркадом

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с Мартеном Фуркадом, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Сказал, ему что сожалею о случившемся, – объяснил Губерниев. – Объяснил всю ситуацию. Мартен охотно пошел на контакт. Мы поговорили, пожали друг другу руки. Теперь мы снова в хороших отношениях.
Напомним, что во время награждения по итогам смешанной эстафеты Александр Логинов и Антон Шипулин отказались жать Фуркаду руку. А Губерниев после этого назвал француза свиньей.
shu111
так-то фуркад должен извиниться перед Логиновым
20:20
hadzipanagis
И Я уже не пишу про карканье болтуна-губер-ни-ева.................................... хвалит и хвалит, льстит и льстит, такая "змея" вьющаяся, чтобы добыть - в нашем с Вами случае - чье-то УВАЖЕНИЕ? делай свое дело хорошо, с достоинством, без похвальбы и издевок, честно и принципиально, без комментариев относительно выступления спортсмена и его результата - тебе ведь неизвестно то с чем вышел на старт человек?!
20:08
hadzipanagis
Jean4//////////////////////Губерниев клоун тот еще, его бы после истории с Малафеевым(за его длинный язык) нужно было убрать с телевидения подальше.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\19:56\\\\\\\\\\\\\\\\\ ++++++++++++++1 000 000 000 % !!! ровно один миллиард процентов. СПАСИБО ДРУГ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ МИЛЫЕ-УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МАТЧ-ТВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УБЕРИТЕ БОЛТУНА, УБЕРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! болезнь губер-ни-е-ва стала эпидемией для российских комментаторов - вчера на первом канале репортер - ТОЖЕ СТАЛ ЗАИКАТЬСЯ-ПОВТОРЯТЬСЯ-ОПРАВДЫВАТЬСЯ-УНИЖАТЬСЯ - а-ля - губер-ниев. полноте, ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ! ВАМ САМИМ ТО НЕ СТЫДНО СЛУШАТЬ ЧИСТУЮ БОЛТОВНЮ губер-ни-ева? отправьте его в детский сад на стажировку - как нужно выстраивать отношения с одногруппниками в садику!? потом в начальную школу - это обязательно - там он должен научиться жить в коллективе - его самолюбование сразу исчезнет! и он научится слушать людей. потом - уже подумать - а пускать ли его в среднюю школу? пусть дальше болтает на тусовках и т.п. ПОЖАЛУЙСТА, УСЛЫШЬТЕ НАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:04
Levbereg
Гусь свинье товарищ сказал? Вообще Губерниева из-за переживания "переклинило". Его можно понять. Он с нашими биатлонистами в дружеских отношениях, а тут явный наезд по непонятному поклепу. Да еще и Логинова подрезало "мартеновской печью". Помирились типа- ну и нормально. Лучше плохой мир, чем хорошая война.
20:02
maximalist
Фуркад типа пахана или Пугачевой на нашей попсе. Противно и от того, и от другого.
19:58
Кот Василий
я сначала прочитал Подрался)
19:57
Jean4
Губерниев клоун тот еще, его бы после истории с Малафеевым(за его длинный язык) нужно было убрать с телевидения подальше.
19:56
spetrov
Ну и правильно. Худой мир лучше доброй ссоры.
19:51
RW.irk
Чешскийплейер, держись! Не расстраивайся сильно.
19:50
П_о_в_а_р
Слабак.
19:42